InícioCidades DF
ACIDENTE

Sargento da PM de Goiás morre após carro bater em pilastra na EPIA

A passageira, uma mulher de idade não informada, foi retirada do carro consciente, porém com múltiplas fraturas

Carro colide com pilastra em viaduto na EPIA - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Carro colide com pilastra em viaduto na EPIA - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma pessoa morreu após o carro bater contra o pilar de sustentação do viaduto de acesso ao Guará, próximo ao Park Shopping, na madrugada deste domingo (2/11). A vítima foi identificada como Fernando Jansen Silva, 3º sargento da Polícia Militar de Goiás. 

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado e encontrou o carro em princípio de incêndio. Duas vítimas estavam dentro do veículo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Sargento da PM de Goiás morre após carro bater em pilastra na EPIA
Sargento da PM de Goiás morre após carro bater em pilastra na EPIA (foto: Divulgação/PMGO)


O sargento encontrava-se em parada cardiorrespiratória e teve a morte constatada no local. A passageira, uma mulher de idade não informada, foi retirada do carro consciente, porém com múltiplas fraturas pelo corpo. Ela recebeu os primeiros atendimentos e foi transportada com prioridade para uma unidade de saúde.

A via precisou ser totalmente interditada para garantir a segurança durante o atendimento às vítimas. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também foram acionadas para o local.

Até o momento, não há informações sobre a evolução do estado de saúde da vítima socorrida nem sobre a dinâmica exata do acidente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Aline Gouveia

Repórter

Jornalista formada pelo Centro Universitário IESB. Apaixonada por boas histórias e interessada em pautas sobre saúde mental e direitos humanos.

Por Aline Gouveia
postado em 02/11/2025 11:19 / atualizado em 02/11/2025 11:23
SIGA
x