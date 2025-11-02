Uma pessoa morreu após o carro bater contra o pilar de sustentação do viaduto de acesso ao Guará, próximo ao Park Shopping, na madrugada deste domingo (2/11). A vítima foi identificada como Fernando Jansen Silva, 3º sargento da Polícia Militar de Goiás.



O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado e encontrou o carro em princípio de incêndio. Duas vítimas estavam dentro do veículo.

Sargento da PM de Goiás morre após carro bater em pilastra na EPIA (foto: Divulgação/PMGO)



O sargento encontrava-se em parada cardiorrespiratória e teve a morte constatada no local. A passageira, uma mulher de idade não informada, foi retirada do carro consciente, porém com múltiplas fraturas pelo corpo. Ela recebeu os primeiros atendimentos e foi transportada com prioridade para uma unidade de saúde.

A via precisou ser totalmente interditada para garantir a segurança durante o atendimento às vítimas. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também foram acionadas para o local.

Até o momento, não há informações sobre a evolução do estado de saúde da vítima socorrida nem sobre a dinâmica exata do acidente.

