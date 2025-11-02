Dia de Finados: brasilienses prestam homenagens no Campo da Esperança

Brasilienses lotaram a unidade da Asa Sul do Campo da Esperança na manhã deste domingo (2/11) para prestar homenagens a entes queridos no Dia de Finados. Sob calor e sol fortes — segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima chegou aos 31°C —, os moradores do DF e região também acompanharam as missas celebradas durante o dia. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), a expectativa é que, no total, 600 mil pessoas passem pelos seis cemitérios da cidade ao longo de todo o fim de semana.

Com blusas estampadas em homenagem à Lilian da Silva, o casal Simara Rodrigues e Jairton da Silva foram ao Campo da Esperança ainda nas primeiras horas da manhã. “Minha cunhada, irmã caçula do meu marido, teve um câncer muito agressivo em 2018, ainda muito jovem, com 39 anos, e descobriu a doença em um momento muito complicado, porque havia acabado de se tornar mãe”, contou Samira, emocionada.

“O bebê dela tinha apenas 13 dias e, ainda assim, ela lutou muito bravamente pela vida. Mas, infelizmente, ela nos deixou. Lilian era uma criatura linda, que sempre carregava esse sorriso lindo. Ela era maravilhosa e sempre que estamos aqui por perto fazemos questão de visitá-la”, disse a professora.

A autônoma Maria Evelina, 63, também compareceu ao cemitério da Asa Sul para honrar a memória do companheiro Nivaldo da Silva, que morreu em 2000 vítima de uma pancreatite. “Venho aqui religiosamente há 25 anos. Ele me faz falta até hoje, mas esse sentimento alivia essa época do ano. Vir aqui faz com que eu me sinta mais tranquila, porque, por mais que eu não possa vê-lo, eu sei que ele está aqui comigo. Eu sinto ele nos momentos difíceis e sei que ele me ajuda”, declarou a viúva.

Túmulo mais visitado da unidade cemiterial, o jazigo de Ana Lídia Braga, comumente adornado por flores e brinquedos, chamava a atenção pela quantidade de velas acesas. “Eu sempre faço questão de vir aqui pedir bênçãos a ela”, contou Maria Helena, 72 anos. A aposentada se considera devota de “santa Ana Lídia”.

A Praça dos Pioneiros, ala do Campo da Esperança que celebra a vida dos responsáveis pela construção da capital federal, também atraiu visitantes e curiosos durante o feriado. “Quando venho ver meus familiares, sempre passo por aqui para prestar homenagem aos governantes e pessoas de notoriedade que ajudaram a botar nossa cidade de pé”, destacou o arquiteto Raimundo de Oliveira, 68.

Serviço e funcionamento

Até às 18h, a Sejus realiza uma ação especial nas unidades cemiteriais de Planaltina, Sobradinho, Brazlândia, Gama, Taguatinga e Asa Sul, oferecendo uma estrutura especial em cada cemitério para orientação psicossocial e informações sobre serviços funerários. Excepcionalmente neste domingo, as unidades cemiteriais do DF funcionarão até às 18h. Confira abaixo os endereços:

Campo da Esperança — 916 Sul, Plano Piloto

São Francisco de Assis — SOFHN, Área Especial, Taguatinga Norte

Cemitério do Gama — SOE, Quadra 3, Área Especial Cemitério, Setor Oeste

Cemitério de Sobradinho — AR 7, Área Especial Cemitério, Sobradinho II

Cemitério de Planaltina — SNO, Conjunto E, Área Especial Cemitério

Cemitério de Brazlândia — SNO, Quadra 6, Área Especial Cemitério