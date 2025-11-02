Estão abertas as inscrições para microchipagem gratuita de cães e gatos no DF

Dez mil cães e gatos poderão ser microchipados gratuitamente no Distrito Federal a partir deste mês. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e instituições de ensino superior que oferecem o curso de medicina veterinária. As inscrições para o procedimento já podem ser feitas por meio de formulário eletrônico (confira em Links para inscrição).

A ação ocorrerá no âmbito do Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos (ProPatinhas) e tem o objetivo de fortalecer o registro de animais no Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos (SinPatinhas). As microchipagens serão realizadas nos campi, sob supervisão dos médicos-veterinários de cada instituição.

As instituições de ensino superior participantes são: Universidade de Brasília (UnB), Universidade Católica de Brasília (UCB), Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Unidesc), Centro Universitário Icesp, Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), Centro Universitário UDF e Centro Universitário Uniceplac. A equipe da UnB ficará responsável pela microchipagem e vacinação de animais atendidos por ONGs.

A expectativa é levar a ação de microchipagem para as outras unidades da federação em breve. “Identificar é proteger. Cada animal microchipado é um passo a mais contra o abandono, contra os maus-tratos e a favor de um Brasil que reconhece os animais como sujeitos de direitos e de políticas públicas”, afirmou a diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais da Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais do MMA, Vanessa Negrini.

Como vai funcionar

Será possível microchipar um animal por CPF. Antes da inscrição para o procedimento, o tutor deverá registrar o cão ou o gato no SinPatinhas, programa que gera um RG Animal. O número do documento será solicitado no momento da inscrição.

As vagas serão informadas por cada instituição sempre às sextas-feiras. Haverá datas específicas para cães e gatos. Confira o link de inscrição abaixo.

Lançado em abril, o SinPatinhas é uma ferramenta pública, gratuita e digital criada pelo governo federal para promover o registro nacional de cães e gatos. O sistema visa facilitar a localização de animais perdidos, direcionar esforços governamentais para ações de vacinação, castração e identificação eletrônica, além de fortalecer o combate ao abandono e aos maus-tratos.

Acesse aqui o SinPatinhas.

Links para inscrição

- Universidade Católica de Brasília (UCB):https://www.sympla.com.br/evento/sinpatinhas-na-catolica-mutirao-de-microchipagem-gratuita/3185462

- Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Unidesc):https://www.sympla.com.br/evento/sinpatinhas-no-unidesc-mutirao-de-microchipagem-gratuita/3186130

- Centro Universitário Icesp:https://www.sympla.com.br/evento/sinpatinhas-no-icesp-mutirao-de-microchipagem-gratuita/3186121

- Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau):https://www.sympla.com.br/evento/sinpatinhas-no-uninassau-mutirao-de-microchipagem-gratuita/3185980

- Centro Universitário UDF:https://www.sympla.com.br/evento/sinpatinhas-no-udf-mutirao-de-microchipagem-gratuita/3186025

- Centro Universitário Uniceplac:https://www.sympla.com.br/evento/sinpatinhas-no-uniceplac-mutirao-de-microchipagem-gratuita/3186112