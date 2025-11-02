InícioCidades DF
Fogo

Incêndio atinge igreja na Cidade Estrutural, na tarde deste domingo

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o fogo teve início em um aparelho de ar-condicionado

Após a extinção do fogo, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo e ventilação do espaço - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Após a extinção do fogo, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo e ventilação do espaço - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma igreja pegou fogo, na tarde deste domingo (2/11), na SN QD 2, na Cidade Estrutural. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ao chegar ao local, a equipe encontrou intensa fumaça saindo pelas janelas frontais. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo informações repassadas pela corporação, o fogo teve início em um aparelho de ar-condicionado. Os militares entraram na edificação e conseguiram controlar rapidamente o incêndio, evitando que as chamas se espalhassem para outros cômodos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após a extinção do fogo, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo e ventilação do espaço. O teto do templo apresentava risco de desabamento, e a área foi isolada. A perícia do CBMDF foi acionada para averiguar o local, que ficou sob os cuidados do pastor responsável.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 02/11/2025 20:44
SIGA
x