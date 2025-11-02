Incêndio atinge igreja na Cidade Estrutural, na tarde deste domingo

Após a extinção do fogo, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo e ventilação do espaço - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma igreja pegou fogo, na tarde deste domingo (2/11), na SN QD 2, na Cidade Estrutural. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ao chegar ao local, a equipe encontrou intensa fumaça saindo pelas janelas frontais.

Segundo informações repassadas pela corporação, o fogo teve início em um aparelho de ar-condicionado. Os militares entraram na edificação e conseguiram controlar rapidamente o incêndio, evitando que as chamas se espalhassem para outros cômodos.

Após a extinção do fogo, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo e ventilação do espaço. O teto do templo apresentava risco de desabamento, e a área foi isolada. A perícia do CBMDF foi acionada para averiguar o local, que ficou sob os cuidados do pastor responsável.