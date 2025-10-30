InícioCidades DF
INCÊNDIO

Família escapa de incêndio em Águas Lindas; apenas Bíblia ficou intacta

No momento do incidente, a dona da casa tinha saído para comprar pão, deixando as três netas em casa

Corpo de Bombeiros rezando com a bíblia - (crédito: Reprodução/TV Brasília)
Corpo de Bombeiros rezando com a bíblia - (crédito: Reprodução/TV Brasília)

Um incêndio destruiu completamente a casa de dona Nazaré, em Águas Lindas (GO), nesta semana. Segundo informações da TV Brasília, o fogo teve início em um problema na fiação elétrica e se espalhou rapidamente, consumindo toda a residência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No momento do incidente, dona Nazaré tinha saído para comprar pão para o café da manhã, deixando as três netas em casa. 

Apesar da rapidez com que o fogo tomou conta do imóvel, ninguém ficou ferido. Quando o Corpo de Bombeiros (CBM-DF) conseguiu conter as chamas, uma cena chamou a atenção de todos: entre os escombros, apenas uma Bíblia permaneceu intacta.

O episódio emocionou os socorristas, que, juntos, fizeram uma oração com dona Nazaré. “Quando eu voltei, já haviam apagado o fogo. Estava só a fumaça. Os bombeiros não me deixaram entrar. Eu me apavorei achando que tinha acontecido algo com os meus netos”, contou a idosa, ainda abalada.

Dona Nazaré trabalha como catadora de lixo e sustenta sozinha seis netos, com jornadas de até 12 horas por dia. Agora, após perder tudo no incêndio, a família pede ajuda para recomeçar.

Quem quiser contribuir pode enviar doações por meio do Pix (61) 98401-0476. Até agora, foram arrecadados R$ 1 mil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vitória Torres*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade Católica de Brasília. Estagiária de Política, Economia e Brasil

Por Vitória Torres*
postado em 30/10/2025 19:41 / atualizado em 30/10/2025 19:48
SIGA
x