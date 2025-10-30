Família escapa de incêndio em Águas Lindas; apenas Bíblia ficou intacta

Um incêndio destruiu completamente a casa de dona Nazaré, em Águas Lindas (GO), nesta semana. Segundo informações da TV Brasília, o fogo teve início em um problema na fiação elétrica e se espalhou rapidamente, consumindo toda a residência.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No momento do incidente, dona Nazaré tinha saído para comprar pão para o café da manhã, deixando as três netas em casa.
Apesar da rapidez com que o fogo tomou conta do imóvel, ninguém ficou ferido. Quando o Corpo de Bombeiros (CBM-DF) conseguiu conter as chamas, uma cena chamou a atenção de todos: entre os escombros, apenas uma Bíblia permaneceu intacta.
O episódio emocionou os socorristas, que, juntos, fizeram uma oração com dona Nazaré. “Quando eu voltei, já haviam apagado o fogo. Estava só a fumaça. Os bombeiros não me deixaram entrar. Eu me apavorei achando que tinha acontecido algo com os meus netos”, contou a idosa, ainda abalada.
Dona Nazaré trabalha como catadora de lixo e sustenta sozinha seis netos, com jornadas de até 12 horas por dia. Agora, após perder tudo no incêndio, a família pede ajuda para recomeçar.
Quem quiser contribuir pode enviar doações por meio do Pix (61) 98401-0476. Até agora, foram arrecadados R$ 1 mil.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais