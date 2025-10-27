Bombeiros combatem incêndio em residência no Setor Sul do Gama

Um incêndio destruiu parte de uma residência na Quadra 15, do Setor Sul do Gama. As chamas assustaram moradores da região, que perceberam a fumaça e acionaram o socorro. A residência estava desocupada no momento do incidente, e não houve registro de feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado às 22h16 deste domingo (26/10), e enviou três viaturas para o local. Ao chegarem, os militares encontraram o imóvel completamente tomado pelo fogo. As equipes atuaram rapidamente e conseguiram controlar as chamas, que foram consideradas de baixa proporção.

A operação de combate contou com o uso de linhas de mangueira pressurizadas. Após a extinção do incêndio, os bombeiros realizaram a ventilação tática e o rescaldo do ambiente para garantir que não houvesse novos focos.

Após o encerramento do trabalho, a perícia da Polícia Civil (PCDF) foi acionada para apurar as causas do incêndio, e familiares do morador ficaram responsáveis pelo imóvel.