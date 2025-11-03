Motorista perde controle do carro e sai da pista em frente à Enap

Um motorista perdeu o controle do carro e saiu da pista, em frente à Escola Nacional de Administração Pública (Enap), na noite deste domingo (2/11).
Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o veículo, um Gol Track cinza, colidiu com o meio-fio, o que causou o acidente.
Apenas o condutor estava no carro no momento do acidente. Ele foi encontrado na cena quando os bombeiros chegaram e não apresentava ferimentos.
A via precisou ser totalmente interditada para a realização do atendimento. O veículo ficou aos cuidados do proprietário.
Por Carlos Silva
postado em 03/11/2025 08:26 / atualizado em 03/11/2025 08:26