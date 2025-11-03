InícioCidades DF
Motorista perde controle do carro e sai da pista em frente à Enap

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o veículo, um Gol Track cinza, colidiu com o meio fio, o que causou o acidente

A via precisou ser totalmente interditada para a realização do atendimento - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um motorista perdeu o controle do carro e saiu da pista, em frente à Escola Nacional de Administração Pública (Enap), na noite deste domingo (2/11).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o veículo, um Gol Track cinza, colidiu com o meio-fio, o que causou o acidente. 

Apenas o condutor estava no carro no momento do acidente. Ele foi encontrado na cena quando os bombeiros chegaram e não apresentava ferimentos.

A via precisou ser totalmente interditada para a realização do atendimento. O veículo ficou aos cuidados do proprietário.

 

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 03/11/2025 08:26 / atualizado em 03/11/2025 08:26
