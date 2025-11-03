InícioCidades DF
CHUVAS

Queda de árvore durante temporal destrói carros no Riacho Fundo 1

A árvore atingiu dois carros e obstruiu parte da via. O Corpo de Bombeiros reforça a importância de evitar estacionar carros próximo a árvores durante fortes chuvas

Chuva derruba árvore no Riacho Fundo - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Uma árvore caiu no estacionamento da QS 16, no Riacho Fundo 1, após o temporal que atingiu a região no domingo (2/11). A árvore atingiu dois carros e obstruiu parte da via. O Corpo de Bombeiros foi acionado e mobilizou duas viaturas para atendimento. 

Os galhos da árvore foram cortados para liberar o trânsito e permitir o acesso aos veículos atingidos. Segundo os bombeiros, a remoção dos galhos e troncos cortados ficou sob responsabilidade da Administração Regional. Não houve vítimas e nenhum prédio sofreu danos.

O CBMDF reforça a importância de evitar estacionar carros próximos a árvores durante fortes chuvas. 

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 03/11/2025 08:29
