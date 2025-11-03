Agências de emprego oferecem vagas com salários de até R$ 5 mil

Nesta segunda-feira (3/11), estão disponíveis 384 oportunidades profissionais em diversas regiões administrativas do Distrito Federal. Com uma vaga, o maior salário é de R$ 5 mil para lanterneiro de automóveis, no Guará. Não são cobradas escolaridade e experiência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Também no Guará, há uma vaga para montador de veículos (R$ 3,5 mil) e uma para funileiro de veículos (R$ 3 mil). Não é preciso ter experiência ou comprovar escolaridade. Na mesma RA, empregadores buscam por dez pedreiros e dez pintores de obras (R$ 2,8 mil) que já tenham atuado na área.

Em relação à demanda, o destaque é para as 67 vagas para frentista na Candangolândia e em Taguatinga, com oferta de R$ 1.518 a R$ 1.975,40, e 65 para auxiliar de linha de produção em Vicente Pires e em Ceilândia, nas quais os selecionados vão receber até R$ 1.640.

Leia também: Projeto impulsiona carreira de jovens no Distrito Federal

Para estágio, há dois postos para técnico de segurança do trabalho em Planaltina (R$ 400/quinzena). Os candidatos devem estar cursando graduação na área.

Todas as oportunidades oferecem benefícios. Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 15 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma seja atraente ao candidato, o cadastro vale para chances futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular