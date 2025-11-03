Feirão Limpa Nome do Serasa ocorre até 30/11 com descontos de até 99%

Para conter a alta nacional da inadimplência, o Serasa e os Correios, em parceria com mais de 1,6 mil empresas, promovem o Feirão Limpa Nome para negociação de dívidas. O mutirão ocorre de 3 a 30 de novembro e oferece descontos de até 99%, com parcelamentos a partir de R$ 9,90.
As dívidas podem ser negociadas por meio do app e do site do Serasa, ou pelo atendimento presencial gratuito, que pode ser feito em qualquer agência dos Correios. A agência mais próxima pode ser consultada por meio do link (confira agências no DF abaixo).
O Mapa da Inadimplência da Serasa observou 318 mil novos endividados somente no mês de setembro. No total, são 79 milhões e 313 milhões de débitos ativos no Brasil, que somam R$ 496 bilhões em dívidas.
O Distrito Federal é a segunda unidade federativa brasileira com a maior proporção de inadimplentes, somando 61,05% da população adulta. No total nacional, representam 48,47% da população.
De acordo com o levantamento nacional, o principal motivo das dívidas são bancos e cartões de crédito (27,02%), seguido por contas de energia e água (21,33%) e empresas financeiras (19,92%) — que oferecem crédito, mas não são instituições bancárias.
Apoio financeiro
Em conjunto com as negociações, a Serasa promove ações de educação financeira em 3 e 4 de novembro nas capitais brasileiras. Na ocasião, técnicos e especialistas estarão disponíveis para orientar o público sobre como organizar o orçamento, evitar o endividamento e manter o nome limpo após negociação. Em Brasília, os interessados poderão tirar dúvidas na agência central dos Correios, na SBN, Quadra 1, Bloco A, na Asa Norte.
Confira as agências dos Correios no Distrito Federal:
Asa Norte:
- AC BRASILIA SHOPPING; SCN QUADRA 5 BLOCO A; 2 SUBSOLO LOJAS 45 e 46
- AC CENTRAL DE BRASILIA; SBN QUADRA 1 BLOCO A TERREO
- AC EQN 204 404; EQN 204 404 LOTE UNICO, SN
- AC W3 NORTE 508; SEPN 508 BLOCO D TERREO, 508; BLOCO D TERREO
- AGF 316 NORTE; CLN 316 BLOCO A LOJA 07, 316; BLOCO A LOJA 07
- AGF VIA POSTAL; SCRN 704/705 BLOCO D LOJA 22, 704/705; BLOCO D LOJA 22
Asa Sul:
- AC EQS 208 408; EQS 208408 LOTE UNICO, 208; LOTE UNICO
- AC EQS 212 412; EQS 212412 LOTE UNICO, 212; LOTE UNICO
- AGF SCS; SCS QUADRA 6 BLOCO A LOJA 246, SN; QUADRA 6 BLOCO A LOJA 246
Ceilândia:
- AC CEILANDIA CENTRO; QNN 2; CONJUNTO F LOTE 3
- AGF CEILANDIA NORTE; QNM 20 CONJUNTO E CASA 47, 20; CONJUNTO E CASA 47
Cruzeiro:
- AGF CRUZEIRO BRASILIA; SHCES QUADRA 401 BLOCO C LOJA 8, SN; QUADRA 401 BLOCO C LOJA 8
- AC CRUZEIRO VELHO; SRES AREA ESPECIAL BLOCO G LOTE 7, 7; BLOCO G LOTE 7
Guará:
- AC GUARA I; QE 2 BLOCO P AREA ESPECIAL SRIA, 2; BLOCO P AREA ESPECIAL SRIA
Jardim Botânico:
- AC JARDIM BOTANICO; QUADRA 01 RUA 02 LOTE 289 305; LOJA 16 AVENIDA DO SOL
Lago Norte:
- AC LAGO NORTE; SHIN CA 01, CONJUNTO A, BLOCO A,, LOJAS 30, 31, 32; DECK NORTE
Lago Sul:
- AC ENCOMENDAS AEROPORTO; AEROPORTO INTERN DE BRASILIA JK, 7A; SETOR DE HANGARES
- AC LAGO SUL; SHIS QI 17 BL G LJ 102 EDIF FASHION PAR, SN
Núcleo Bandeirante:
- AGF NBE; AVENIDA CENTRAL BLOCOS 518/680 LOTE 626, SN; BLOCOS 518680 LOTE 626
Recanto das Emas:
- AC RECANTO DAS EMAS; QUADRA 102 LOTE 13 LOJAS 1 E 2, SN; LOTE 13 LOJAS 1 E 2
Riacho Fundo:
- AC RIACHO FUNDO; CLN 7 BLOCO C LOTES 1 E 2 LOJAS 2 A 4, 7; BLOCO C LOTES 1 E 2 LOJAS 2 A 4 8 A 10
Samambaia:
- AC SAMAMBAIA NORTE; QN 303 CONJUNTO 1 LOTE 1, 1
Santa Maria:
- AC SANTA MARIA; CL 115 LOTE E AVENIDA ALAGADOS, 115; LOTE E AVENIDA ALAGADOS
Planaltina:
- AC PLANALTINA; SHD WL 2 CONJUNTO D AREA ESPECIAL SN LO, 2; CONJUNTO D AREA ESPECIAL SN LOTE UNICO
Gama:
- AC GAMAPRACA 1 LOTE UNICO, 1
Setor Militar Urbano:
- AC QUARTEL GENERAL DO EXERCITO; AVENIDA DO EXERCITO BLOCO H SUBSOLO 1, 1; BLOCO H SUBSOLO 1
Brazlândia:
- AC BRAZLANDIA; QUADRA 5 LOTE, 37; LOJAS 1 E 2
Sudoeste:
- AC SUDOESTE; CCSW 5 LOTE 1 BLOCO A; LOJAS 1 2 E 3 EDIFÍCIO OMEGA CENTER
Planaltina:
- AGF SETOR TRADICIONAL; AV SAO PAULO QUADRA 33 LOTE 19; LOJA 01
São Sebastião:
- AC SÃO SEBASTIÃO; AVENIDA COMERCIAL 1161, 1161
Sobradinho:
- AC SOBRADINHO; QUADRA 8 BLOCO 14 LOJAS 1 E 2, SN
Águas Claras:
- AC AGUAS CLARAS SHOPPING; AV DAS ARAUCARIAS LT 1835 1905 1955 2005, SN; LOJAS C 201 E C 207 SHOP AGUAS CLARAS
Taguatinga:
- AC TAGUATINGA CENTRO; QUADRA C1 LT 9 E 10 LOJAS 2 E 3, SN
- AGF QNA 30; QNA 30 LOTE 15 CASA 02, 30; LOTE 15 CASA 02
- AGF SERVIPOST; QNG 30 LOTE 2 LOJA 1, 30; LOTE 2 LOJA 1
Zona Cívico Administrativa:
- AC SENADO; PCA DOS TRES PODERES ANEXO IV DO SEN FED; VIA N2 LESTE SEGRAF BL 9 SEMIENT E MEZ
- AC CAMARA DOS DEPUTADOS; PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV TERREO, SN; TERREO
- AC PALACIO DO PLANALTO; PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I, S/N; ALA A SALA C1
Zona Industrial:
- AGF SAAN; SAAN; QUADRA 3 BLOCO B LOJAS 13 a 16
- AGF SETOR INDUSTRIAS GRAFICAS; SIG QUADRA 3; BLOCO C LOJA 34
- AC SETOR DE INDUSTRIAS; IA TRECHO 3; BLOCO A LOTES 710 720 730 e 740
- AGF SIA POSTAL; SIA; QD 5C AREA ESPECIAL 02 LOJA 100
