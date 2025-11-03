Estudo aponta para potencial inexplorado no setor logístico do DF

A capital federal oferece um diferencial competitivo em comparação a outros centros do país, conectando-se eficientemente a diversas regiões do país. O Aeroporto Internacional de Brasília, um dos maiores centros de conexões de voos do Brasil, associado a um complexo sistema rodoviário, por exemplo, garantem agilidade e eficiência no escoamento de cargas e encomendas, posicionando o DF como um ponto determinante para empreendimentos logísticos.
Segundo o levantamento, o público principal abrange lojistas on-line que necessitam de uma solução acessível para competir com grandes empresas. Restaurantes, farmácias e comércios locais também se beneficiam significativamente dessa proposta de negócio, pois dependem de entregas ágeis e organizadas. No setor alimentício, a rapidez na entrega é essencial para a manutenção da qualidade dos produtos. Farmácias e drogarias exigem transporte seguro para medicamentos e itens sensíveis. O comércio tradicional, por sua vez, adota cada vez mais a entrega no mesmo dia para aprimorar a experiência do cliente.
Escritórios de profissionais liberais, como advogados, contadores e engenheiros, bem como instituições públicas e educacionais, também necessitam de serviços para o transporte rápido de documentos, materiais e volumes diversos, buscando maior segurança e previsibilidade em suas entregas.
Consumidores em geral também podem utilizar o serviço para transportar pequenos volumes, realizar pequenas mudanças ou efetuar entregas entre familiares e amigos. O estudo aponta ainda que, com a expansão do trabalho remoto e o uso crescente de serviços virtuais, a busca por entregas rápidas e confiáveis tende a aumentar ainda mais nos próximos anos.
