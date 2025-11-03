InícioCidades DF
Estudo aponta para potencial inexplorado no setor logístico do DF

Pesquisa conduzida pelo Sebrae destaca que Brasília, com sua estrutura consolidada e um número significativo de empresas, configura-se como um ambiente propício para a interligação de pequenos negócios, consumidores e motoristas autônomos

Criação de uma micro transportadora em Brasília representa oportunidade para conectar empresas e consumidores a soluções logísticas ágeis e eficientes - (crédito: Reprodução/Sebrae)
Um estudo conduzido pelo Sebrae no Distrito Federal aponta para um potencial ainda inexplorado no setor logístico da região, cujo estímulo se dá pela crescente demanda por entregas rápidas e acessíveis. Segundo a pesquisa, Brasília, com sua estrutura consolidada e um número significativo de empresas, tem se configurado como um ambiente propício para a interligação de pequenos negócios, consumidores e motoristas autônomos.

Dessa forma, a implementação de uma pequena transportadora em Brasília atende a um mercado em crescimento, influenciado pelo aumento das compras on-line e pela necessidade de entregas rápidas e seguras. Pequenos e médios negócios – como lojas virtuais, farmácias, restaurantes e escritórios – demandam cada vez mais serviços de entrega eficientes para seus clientes. Já os consumidores buscam praticidade e rapidez no recebimento de suas compras e no envio de pequenos volumes. 

A capital federal oferece um diferencial competitivo em comparação a outros centros do país, conectando-se eficientemente a diversas regiões do país. O Aeroporto Internacional de Brasília, um dos maiores centros de conexões de voos do Brasil, associado a um complexo sistema rodoviário, por exemplo, garantem agilidade e eficiência no escoamento de cargas e encomendas, posicionando o DF como um ponto determinante para empreendimentos logísticos.

Segundo o levantamento, o público principal abrange lojistas on-line que necessitam de uma solução acessível para competir com grandes empresas. Restaurantes, farmácias e comércios locais também se beneficiam significativamente dessa proposta de negócio, pois dependem de entregas ágeis e organizadas. No setor alimentício, a rapidez na entrega é essencial para a manutenção da qualidade dos produtos. Farmácias e drogarias exigem transporte seguro para medicamentos e itens sensíveis. O comércio tradicional, por sua vez, adota cada vez mais a entrega no mesmo dia para aprimorar a experiência do cliente.

Escritórios de profissionais liberais, como advogados, contadores e engenheiros, bem como instituições públicas e educacionais, também necessitam de serviços para o transporte rápido de documentos, materiais e volumes diversos, buscando maior segurança e previsibilidade em suas entregas.

Consumidores em geral também podem utilizar o serviço para transportar pequenos volumes, realizar pequenas mudanças ou efetuar entregas entre familiares e amigos. O estudo aponta ainda que, com a expansão do trabalho remoto e o uso crescente de serviços virtuais, a busca por entregas rápidas e confiáveis tende a aumentar ainda mais nos próximos anos.

Com informações do Sebrae DF.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP de Jornali

Por Letícia Mouhamad
postado em 03/11/2025 17:34
