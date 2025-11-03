Estudo aponta para potencial inexplorado no setor logístico do DF

Um estudo conduzido pelo Sebrae no Distrito Federal aponta para um potencial ainda inexplorado no setor logístico da região, cujo estímulo se dá pela crescente demanda por entregas rápidas e acessíveis. Segundo a pesquisa, Brasília, com sua estrutura consolidada e um número significativo de empresas, tem se configurado como um ambiente propício para a interligação de pequenos negócios, consumidores e motoristas autônomos.

Dessa forma, a implementação de uma pequena transportadora em Brasília atende a um mercado em crescimento, influenciado pelo aumento das compras on-line e pela necessidade de entregas rápidas e seguras. Pequenos e médios negócios – como lojas virtuais, farmácias, restaurantes e escritórios – demandam cada vez mais serviços de entrega eficientes para seus clientes. Já os consumidores buscam praticidade e rapidez no recebimento de suas compras e no envio de pequenos volumes.

