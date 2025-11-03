Morre Neide de Paula, "Rainha das Rainhas" do carnaval de Brasília

Nascida em Uruaçu, em Goiás, Neide morava em Brasília desde 1960 - (crédito: Material cedido )

Neide de Paula, conhecida por acumular títulos de Rainha do Carnaval de Brasília, morreu na madrugada desta segunda-feira (3/11), aos 71 anos. O sepultamento será nesta terça-feira (4/11), das 13h às 15h30, na capela 2 do Cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga. A causa do óbito não foi divulgada.

Nascida em Uruaçu (GO), Neide morava em Brasília desde 1960 e ficou conhecida se apresentando como passista no Casarão do Samba.

Foi Rainha do Carnaval de Brasília durante vários anos das décadas de 60 e 70 pela ARUC (foto: Material cedido)

Foi Rainha do Carnaval de Brasília durante vários anos das décadas de 60 e 70 pela escola Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (ARUC), sendo reconhecida como “Rainha das Rainhas”.

“Ela sintetizava três coisas essenciais no samba. O samba no pé, sendo uma excelente dançarina. Uma ligação profunda com a comunidade, que, mesmo não sendo do Cruzeiro, sempre foi muito engajada com a comunidade da Aruc. E, acima de tudo, era uma mulher negra, e honrava a ancestralidade negra do samba”, diz Moacyr Oliveira, presidente da Aruc.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti