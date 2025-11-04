Homem é preso por violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo no DF

Uma pistola calibre 9mm foi apreendida junto com dois carregadores vazios, um carregador com quatro munições intactas e uma caixa com 44 munições - (crédito: PMDF/DivulgaÃ§Ã£o)

Um homem de 42 anos foi preso por violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito no Guará II. Uma pistola calibre 9mm foi apreendida junto com dois carregadores vazios, um carregador com quatro munições intactas e uma caixa com 44 munições.

O caso foi registrado na noite de segunda-feira (3/11), quando agentes do Grupo Tático Operacional do 4º Batalhão da Polícia Militar (Gtop 24) foram acionados para atender uma ocorrência de violência contra mulher em um prédio residencial na QE 38. No local, os policiais foram informados por um morador que uma mulher havia pedido ajuda após ser agredida e ameaçada pelo companheiro, que estaria armado.

A vítima, de 30 anos, relatou aos militares que durante uma discussão foi agredida fisicamente e ameaçada com uma pistola. Segunda ela, o agressor chegou a municiar a arma na sua frente. No momento, a mulher conseguiu tirar o carregador da pistola e fugir do apartamento para pedir socorro.

Os policiais encontraram o autor dos crimes no corredor do prédio da ocorrência. Ao ser abordado, ele informou que tinha escondido a arma no local. No apartamento do casal, a equipe localizou munições e carregadores apreendidos. O detido foi levado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I (DEAM I), Asa Sul.

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no Distrito Federal em caso de violência doméstica.

Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF). E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br WhatsApp: (61) 98626-119. Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia. Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673 . E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia. Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia. Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438