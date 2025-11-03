Pesquisa do GDF vai traçar perfis e mapear violência contra a mulher

A coleta de informações seguirá até o dia 11 de novembro - (crédito: Caio Gomez)

O Governo do Distrito Federal (GDF) iniciou, nesta segunda-feira (3/11), a pesquisa Panorama da Violência contra a Mulher no Distrito Federal, um levantamento que pretende traçar o perfil sociodemográfico das vítimas de violência doméstica na capital. A iniciativa busca oferecer uma base sólida de dados para orientar políticas públicas voltadas à proteção da vida e à segurança das mulheres. A coleta de informações seguirá até 11 de novembro.

Conduzida pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), em parceria com a Vice-Governadoria e a Secretaria da Mulher, a pesquisa pretende ouvir cinco mil pessoas, homens e mulheres, em todas as 35 regiões administrativas do DF.

O estudo vai além da caracterização das vítimas: ele pretende compreender o contexto em que a violência ocorre, incluindo aspectos como a presença de testemunhas, a autonomia financeira das mulheres, as condições de trabalho, a rede de apoio disponível e a presença de filhos. Também será analisado o grau de concordância da população com políticas públicas voltadas à proteção das vítimas e à promoção da equidade de gênero.

De acordo com o GDF, o levantamento representa um passo para o enfrentamento da violência de gênero, um problema que ainda atinge milhares de mulheres no país.

