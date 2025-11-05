InícioCidades DF
Leandro Grass recebe apoio majoritário do PT-DF para disputar GDF em 2026

Reunião no Sindicato dos Bancários marca início do planejamento estratégico do partido para as eleições no Distrito Federal

Reunião no Sindicato dos Bancários marca início do planejamento estratégico do partido dos Trabalhadores para as eleições no Distrito Federal. - (crédito: Divulgação)
As principais forças internas do Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal (PT-DF) se reuniram na noite nesta terça-feira (4/11), no Sindicato dos Bancários, para traçar os rumos da pré-campanha eleitoral de 2026. O encontro simboliza a consolidação do apoio da maioria absoluta das correntes internas à possível candidatura de Leandro Grass ao Governo do Distrito Federal (GDF).

A decisão de encaminhar o nome do ex-deputado à direção nacional foi aprovada com 47 votos favoráveis e apenas dois contrários no Diretório Regional. O movimento reforça a estratégia do PT de apresentar uma candidatura unificada e competitiva no campo progressista, com foco em derrotar a extrema-direita e ampliar o diálogo com a sociedade civil.

Durante a reunião, os dirigentes trataram sobre o cronograma de ações para o próximo ano, incluindo quatro grandes encontros regionais de mobilização, previstos para ocorrer ao longo de 2025. Esses eventos devem envolver militantes, lideranças petistas e partidos aliados, com o objetivo de fortalecer a base partidária e articular alianças em torno de um programa comum.

De acordo com lideranças internas, a consolidação do apoio a Grass representa “um passo fundamental para a reconstrução do projeto democrático e popular no DF”. O ato conta com a participação de diversas correntes, entre elas AE, AUL, CNB DF com Lula, CNB da Unidade, DS, EPS, MAS-PT, MLP, MS, Nova Tendência, PT de Lutas e Socialismo em Construção.

Jéssica Andrade

Jéssica Andrade
05/11/2025 07:35
