Leandro Grass recebe apoio majoritário do PT-DF para disputar GDF em 2026

As principais forças internas do Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal (PT-DF) se reuniram na noite nesta terça-feira (4/11), no Sindicato dos Bancários, para traçar os rumos da pré-campanha eleitoral de 2026. O encontro simboliza a consolidação do apoio da maioria absoluta das correntes internas à possível candidatura de Leandro Grass ao Governo do Distrito Federal (GDF).

A decisão de encaminhar o nome do ex-deputado à direção nacional foi aprovada com 47 votos favoráveis e apenas dois contrários no Diretório Regional. O movimento reforça a estratégia do PT de apresentar uma candidatura unificada e competitiva no campo progressista, com foco em derrotar a extrema-direita e ampliar o diálogo com a sociedade civil.

Durante a reunião, os dirigentes trataram sobre o cronograma de ações para o próximo ano, incluindo quatro grandes encontros regionais de mobilização, previstos para ocorrer ao longo de 2025. Esses eventos devem envolver militantes, lideranças petistas e partidos aliados, com o objetivo de fortalecer a base partidária e articular alianças em torno de um programa comum.

De acordo com lideranças internas, a consolidação do apoio a Grass representa “um passo fundamental para a reconstrução do projeto democrático e popular no DF”. O ato conta com a participação de diversas correntes, entre elas AE, AUL, CNB DF com Lula, CNB da Unidade, DS, EPS, MAS-PT, MLP, MS, Nova Tendência, PT de Lutas e Socialismo em Construção.

