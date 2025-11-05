Curto circuito provoca incêndio em fiação elétrica no Sudoeste

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência que não deixou vítimas - (crédito: CBMDF)

Na noite da última terça-feira (4/11), um curto circuito provocou um incêndio em fiação elétrica no Sudoeste. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência, mobilizando uma viatura.

Confira o vídeo:

A corporação foi acionada e logo realizou o isolamento do local, no setor CLSW 330, para garantir a segurança da área.

Segundo relatos dos populares, alguns veículos foram atingidos pelas faíscas geradas pelos surtos de energia, mas não houveram registros de vítimas.

O local foi isolado para avaliação técnica da Neoenergia.

