INCENDIO

Curto circuito provoca incêndio em fiação elétrica no Sudoeste

Alguns veículos foram atingidos pelas faíscas geradas pelos surtos de energia, mas não houveram registros de vítimas

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência que não deixou vítimas - (crédito: CBMDF)
Na noite da última terça-feira (4/11), um curto circuito provocou um incêndio em fiação elétrica no Sudoeste. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência, mobilizando uma viatura.

Confira o vídeo:

A corporação foi acionada e logo realizou o isolamento do local, no setor CLSW 330, para garantir a segurança da área.

Segundo relatos dos populares, alguns veículos foram atingidos pelas faíscas geradas pelos surtos de energia, mas não houveram registros de vítimas.

O local foi isolado para avaliação técnica da Neoenergia.

* Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 05/11/2025 09:22
