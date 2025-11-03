InícioCidades DF
Queda de árvores atinge residência e três veículos em Taguatinga e Asa Sul

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou o resgate das árvores; ninguém foi ferido, houveram apenas danos materiais

Árvore cai em residência em Taguatinga - (crédito: Divulgação: CBMDF)
Árvore cai em residência em Taguatinga - (crédito: Divulgação: CBMDF)

Duas árvores caíram devido às fortes chuvas no Distrito Federal nesta segunda-feira (3/11). As quedas atingiram uma casa e três veículos em Taguatinga e na Asa Sul, respectivamente. 

Por volta das 7h30 da manhã, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a uma ocorrência de queda de árvore na QNJ 18, próximo à Escola Classe 29 em Taguatinga Norte. Duas viaturas de resgate foram mobilizadas para a ação. 

No local, as equipes se depararam com uma árvore de grande porte caída sobre uma residência situada no fundo de um lote. Os bombeiros fizeram a remoção de todos os galhos que estavam sobre o muro e a casa.

Ninguém se feriu e houve apenas danos materiais que ficaram sob os cuidados do proprietário do terreno.

Às 10h10, outra árvore caiu e atingiu três carros em estacionamento da SQS 113, bloco A, da Asa Sul, no Plano Piloto. Ao chegarem no local, os militares do CBMDF se depararam com uma árvore de médio porte caída em cima de três veículos estacionados. Duas viaturas foram mobilizadas para o resgate e a equipe fez a remoção de todos os galhos que estavam sobre os automóveis.

A corporação ressalta a importância de evitar estacionar veículos próximos a árvores durante períodos de chuvas e ventos fortes.

* Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

Por Walkyria Lagaci
postado em 03/11/2025 14:01
