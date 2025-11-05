Ibaneis anuncia construção do Hospital de São Sebastião

Ibaneis anuncia ordem de serviço para construção do Hospital de São Sebastião - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

Durante a assinatura de ordens de serviço no Jardim Mangueiral, nesta quarta-feira (5/11), o governador Ibaneis Rocha anunciou que, em cerca de 30 dias, deve autorizar oficialmente a construção do Hospital de São Sebastião. Segundo o governador, o projeto já está concluído e os últimos ajustes de licenciamento e orçamento estão em andamento.

O hospital é uma demanda antiga da região, que, hoje, depende de unidades de saúde de outras áreas para atendimentos de média e alta complexidade. “Daqui a um mês, nós vamos estar fazendo aquilo que, para mim, é um grande sonho aqui, que é assinar a ordem de serviço da construção do hospital de São Sebastião”, declarou o governador. Segundo ele, a obra faz parte de um pacote de investimentos que busca levar infraestrutura completa para a região, associada a ações de mobilidade, saneamento e regularização fundiária.

O governador disse também que o investimento na saúde acompanha o crescimento populacional de São Sebastião, uma das regiões que mais se expandiram nos últimos anos. “Queremos que as famílias cresçam e se desenvolvam dentro de um ambiente merecido, com acesso à saúde perto de casa”, completou. Ibaneis.