Campanha de Natal da Casa Azul leva esperança a 950 crianças no DF

"Há sonhos que cabem dentro de um presente. E há gestos que cabem dentro de um coração." É com esse espírito que a Casa Azul, instituição sem fins lucrativos que atua em comunidades do Distrito Federal, realiza mais uma edição da campanha de Natal que promete transformar o fim de ano de 950 crianças em situação de vulnerabilidade.

Segundo a presidente e fundadora da casa, Daise Moisés, a campanha de Natal é uma das ações mais esperadas do ano. "A ideia surgiu do desejo de levar um pouco de alegria a essas crianças que enfrentam tantas dificuldades. Elas são encaminhadas a nós pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), e muitas vezes esse é o único presente que vão receber", conta.

Com uma doação de R$ 60, cada participante ajuda a garantir um presente e a ceia natalina para uma criança nas unidades da Casa Azul. Além das contribuições financeiras, moradores das comunidades e voluntários se unem à instituição, seja ajudando na organização, seja participando das festas. "Quem quiser, pode ir pessoalmente entregar o presente à criança", explica Daise.

Os presentes, geralmente brinquedos, são escolhidos com cuidado. Em 2023, a campanha incluiu mochilas entre as opções. "Às vezes é algo simples, mas que tem um significado imenso para quem recebe", lembra a fundadora. Ela conta que o projeto já gerou histórias inesquecíveis: "Certa vez, uma criança pediu ajuda para o conserto do telhado de casa, que deixava o quarto molhar quando chovia. Arrumamos alguém para fazer o reparo. Isso mostra que o mundo pode ser melhor quando alguém se sensibiliza pela causa do outro."

O trabalho da Casa Azul é contínuo, com atendimento diário a mais de mil pessoas, entre crianças e adolescentes, em dois turnos. "Oferecemos atividades de música, dança, esporte, cidadania, robótica e oficinas literárias. Tudo isso nos dá a convicção de que essas crianças terão um futuro melhor. Nosso papel é mostrar que seus sonhos podem ser realizados", afirma.

Não deixe de doar. Chave Pix: (61) 99169-4944 - ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA AZUL

