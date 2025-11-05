Árvore derruba poste em cima de carro na 214 Norte

A Polícia Militar passava na quadra no momento da queda e instruiu a motorista a não tentar sair do veículo - (crédito: Artur Maldaner/CB/D.A.Press)

Por Artur Maldaner*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após a queda de uma árvore, uma mulher ficou presa dentro do carro nesta quarta-feira (5/10), em frente ao Parque Olhos D'Água, na 214 Norte. O acidente ocorreu durante uma chuva moderada no período da tarde, por volta das 16h30. A árvore caiu e derrubou um poste de luz em cima do veículo.

Leia também: Queda de árvore durante temporal destrói carros no Riacho Fundo 1

No momento da queda, o carro da vítima estava em movimento. Uma viatura da Polícia Militar passava na quadra no momento da queda. Policiais instruíram a motorista, Bianca Oliveira, a não tentar sair do veículo. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado às 16h32 para realizar o resgate.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para que ele ocorresse em segurança, a Companhia de Energia Elétrica de Brasília (CEB) foi acionada para interromper o abastecimento elétrico do local. Bianca foi resgatada às 18h13, após o desligamento da energia.

Bianca sofreu o acidente próximo à sua casa quando ia comprar verduras. “Foi um susto muito grande, liguei logo para o meu marido. A PM estava aqui na quadra e me disse para não tentar sair”, disse a moradora da 213 Norte após ser resgatada.

De acordo com o oficial de relações públicas do CBMDF, Charles Palomino, a vítima agiu corretamente ao esperar pelo resgate, sem tentar forçar a saída. Ela não se feriu.

Um morador da 214 que presenciou o acidente relatou que ventava e chovia forte na região.

*Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates