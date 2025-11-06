Sintomas do câncer de próstata são silenciosos, explica Diaz, do HUB

O principal desafio para o cuidado com a saúde masculina é uma questão de preconceito estrutural, destacou o urologista Fernando Diaz, no CB.Debate Novembro Azul: a saúde do homem em foco, iniciativa do Correio Braziliense para conscientização sobre câncer de próstata. “A mulher é ensinada a se cuidar desde a adolescência, indo ao ginecologista e ter uma rotina de cuidado. O homem aprende a ser provedor, está sempre preocupado em cuidar da família, da casa e a saúde fica de lado”, afirmou o especialista do Hospital Universitário de Brasília HUB).

Diaz apontou que os homens devem ficar atentos aos sinais do corpo. Segundo ele, os problemas na próstata costumam surgir por volta dos 50 anos. “É importante notar dificuldades na função miccional, que costumam surgir nessa etapa”.

No entanto, de acordo com o especialista, no caso do câncer, é mais dificil notar os sintomas. “A doença em seu estágio inicial é silenciosa, por isso é necessário realizar os exames preventivos de forma regular”.

