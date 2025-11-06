InícioCidades DF
CB.DEBATE

Sintomas do câncer de próstata são silenciosos, explica Diaz, do HUB

Médico urologista afirma que é necessário realizar exames preventivos de forma regular, antes mesmo de reconhecer sintomas

Dr Fernando Diaz - (crédito: Walkyria Lagaci/CB/DA Press)
Dr Fernando Diaz - (crédito: Walkyria Lagaci/CB/DA Press)

O principal desafio para o cuidado com a saúde masculina é uma questão de preconceito estrutural, destacou o urologista Fernando Diaz, no CB.Debate Novembro Azul: a saúde do homem em foco, iniciativa do Correio Braziliense para conscientização sobre câncer de próstata. “A mulher é ensinada a se cuidar desde a adolescência, indo ao ginecologista e ter uma rotina de cuidado. O homem aprende a ser provedor, está sempre preocupado em cuidar da família, da casa e a saúde fica de lado”, afirmou o especialista do Hospital Universitário de Brasília HUB).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também: Urologista do HRAN destaca importância dos hábitos saudáveis na saúde masculina

Diaz apontou que os homens devem ficar atentos aos sinais do corpo. Segundo ele, os problemas na próstata costumam surgir por volta dos 50 anos. “É importante notar dificuldades na função miccional, que costumam surgir nessa etapa”.

Assista a transmissão ao vivo pelo youtube: 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No entanto, de acordo com o especialista, no caso do câncer, é mais dificil notar os sintomas. “A doença em seu estágio inicial é silenciosa, por isso é necessário realizar os exames preventivos de forma regular”.

Leia também: Evento reforça importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata

O Correio Braziliense realiza, nesta quinta-feira (6/11), a partir das 14h, o evento Novembro Azul: a saúde do homem em foco, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a saúde masculina, o autocuidado e a importância do diagnóstico precoce.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 06/11/2025 15:48 / atualizado em 06/11/2025 17:04
SIGA
x