"A saúde do homem é muito negligenciada", diz oncologista

Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que os homens têm sete anos a menos de expectativa de vida do que as mulheres. Para o oncologista e membro do Instituto Lado a Lado Igor Morbeck, os dados evidenciam uma negligência quanto à saúde masculina. “Os homens se cuidam menos que as mulheres, buscam menos intervenções de saúde”, afirmou, durante o CB Debate-Novembro Azul: A saúde do homem em foco , iniciativa do Correio Braziliense para a conscientização do câncer de próstata.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O especialista afirma que os cuidados preventivos são essenciais: “Precisamos alertar os homens que o autocuidado é essencial. A partir dos 40 anos eles já começam a ter determinados riscos de doenças crônicas, como sedentarismo, etilismo e tabagismo. Atividades físicas regulares e boa alimentação são fundamentais”.

Leia também: Tia de Allany conversou com amiga da sobrinha que estava na kit



Para o diagnóstico precoce de câncer, Morbeck aponta que a colonoscopia e a tomografia de tórax são alguns dos exames necessários. “Os homens precisam procurar especialistas, desde clínicos gerais, cardiologistas e urologistas no intuito de realizar exames regulares”, concluiu.

CB.Debate



O Correio Braziliense realiza, nesta quinta-feira (6/11), a partir das 14h, o evento Novembro Azul: A saúde do homem em foco, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a saúde masculina, o autocuidado e a importância do diagnóstico precoce. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube.

Assista à transmissão ao vivo: