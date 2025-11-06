"Brasil não olha para a saúde masculina", afirma Igor Morbeck

Igor Morbeck, oncologista e membro do Instituto Lado a Lado pela Vida, na abertura do CB.Debate Novembro Azul - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Entre os anos de 2022 e 2023, o número de casos de câncer de próstata subiu de 43.285 para 44.660 — 1.375 diagnósticos a mais. Para o oncologista e membro do Instituto Lado a Lado Igor Morbeck, isso demonstra uma falta de olhar para a saúde masculina. “Existe uma portaria do Ministério da Saúde, que dá atenção para a saúde do homem de maneira integral, que nunca saiu da teoria. Hoje, ainda é muito comum homens terem dificuldades, a partir dos 40, 50, 60 anos de idade, em fazer essa rotina de cuidados em unidades básicas de saúde”, disse ele, durante o CB.Debate promovido pelo Correio Braziliense.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o especialista, 50% dos diagnósticos de câncer de próstata no Brasil são identificados em fase avançada. Por conta desses dados, o Instituto Lado a Lado trabalha para a conscientização e apoio de homens, bem como para a educação de profissionais de saúde.

Morbeck ainda traz a importância da saúde pública no diagnóstico e tratamento do câncer de próstata: “75% dos brasileiros dependem do SUS”.

Leia também: Mortalidade do câncer de próstata é alta, alerta Fernando Croitor, do Anchieta

O Correio Braziliense realiza, nesta quinta-feira (6/11), a partir das 14h, o evento Novembro Azul: a saúde do homem em foco, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a saúde masculina, o autocuidado e a importância do diagnóstico precoce. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube.