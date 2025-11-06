InícioCidades DF
Médico aponta a educação como resposta para o autocuidado masculino

Urologista Fernando Diaz afirma que políticas públicas devem ser instituídas para treinamento de médicos jovens

Dr Fernando Diaz no CB Debate Novembro Azul - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)
O problema estrutural do pouco autocuidado masculino pode ser resolvido por meio da educação, destacou o urologista Fernando Diaz, no CB Debate Novembro Azul, nesta quinta-feira (6/11). “É importante criar políticas públicas de ensino. Comumente recebemos crianças no consultório em que a família estava preocupada se tinha fimose e ela não tinha a doença. O câncer de pênis, por exemplo, é bem mais comum”, explicou.

Para ele, a desinformação e falta de preparação, tanto dos pacientes quanto dos profissionais, corrobora para o diagnóstico tardio: “Devemos salientar a necessidade do treinamento do médico jovem. Às vezes não sabemos quem tem mais medo do exame, o paciente ou o médico. Então essa questão da melhora cultural no ensino é essencial”.

O especialista acredita que os cuidados pessoais masculinos devem se iniciar nos primórdios da vida e que dependem do próprio indivíduo, pois para ele “o homem inteligente é aquele que se cuida”.

O Correio Braziliense realiza, nesta quinta-feira (6/11), a partir das 14h, o evento Novembro Azul: a saúde do homem em foco, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a saúde masculina, o autocuidado e a importância do diagnóstico precoce.
O evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube.

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 06/11/2025 17:33
