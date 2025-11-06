Médico aponta a educação como resposta para o autocuidado masculino

O problema estrutural do pouco autocuidado masculino pode ser resolvido por meio da educação, destacou o urologista Fernando Diaz, no CB Debate Novembro Azul, nesta quinta-feira (6/11). “É importante criar políticas públicas de ensino. Comumente recebemos crianças no consultório em que a família estava preocupada se tinha fimose e ela não tinha a doença. O câncer de pênis, por exemplo, é bem mais comum”, explicou.

Para ele, a desinformação e falta de preparação, tanto dos pacientes quanto dos profissionais, corrobora para o diagnóstico tardio: “Devemos salientar a necessidade do treinamento do médico jovem. Às vezes não sabemos quem tem mais medo do exame, o paciente ou o médico. Então essa questão da melhora cultural no ensino é essencial”.

O especialista acredita que os cuidados pessoais masculinos devem se iniciar nos primórdios da vida e que dependem do próprio indivíduo, pois para ele “o homem inteligente é aquele que se cuida”.

