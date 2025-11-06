Aplicação do Enem no DF terá esquema de segurança reforçado

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre em 9 e 16 de novembro - (crédito: Bruna Araújo/ MEC)

A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Distrito Federal, nos próximos domingos (9 e 16), será acompanhada por um amplo esquema de segurança coordenado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF). Conforme a pasta, o Protocolo de Operações Integradas (POI) mobilizará forças estaduais e órgãos federais em uma ação que abrange desde a escolta armada dos malotes de prova até o monitoramento em tempo real de todos os locais de aplicação do exame.

O comando central da operação funcionará no Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), onde representantes das instituições estarão reunidos para compartilhar informações e coordenar respostas rápidas a qualquer incidente. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, o planejamento começou há dois meses para assegurar "tranquilidade e segurança" aos candidatos.

Policiamento reforçado

A Polícia Militar (PMDF) terá um papel central na operação. A corporação será responsável pela escolta de todo o trajeto de distribuição e recolhimento dos malotes com as provas. Haverá também reforço do policiamento nas proximidades dos locais de prova, com a presença de tropas especializadas antes, durante e após os exames.

"É uma operação planejada em etapas, com rotas definidas e comunicação integrada. O objetivo é garantir que todo o processo ocorra com segurança e sem interrupções", explicou o coronel Wesley de Almeida e Santos, comandante do Departamento Operacional da PMDF.

Trânsito e atendimento médico

O Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) fará patrulhamentos e terá um operador exclusivo no Ciob. A orientação para os estudantes é que estacionem apenas em locais permitidos e priorizem o transporte coletivo, por aplicativo ou táxi.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) ficará de prontidão para atendimentos de urgência e emergência, em conjunto com o Samu, contando inclusive com seu Grupamento de Aviação. Todos os locais de prova terão brigadistas e seguranças particulares, e as delegacias próximas estarão em alerta para atender ocorrências.

Comércio ambulante

A DF Legal atuará com equipes volantes para coibir o comércio ambulante não autorizado no entorno das escolas. Vendedores irregulares serão inicialmente orientados a deixar a área. Em caso de recusa, terão suas mercadorias apreendidas.

"Contamos com a colaboração das pessoas para que não realizem o comércio ilegal na porta das escolas", disse Flávio Monteiro, chefe da Unidade de Fiscalização e Operações Especiais da DF Legal.