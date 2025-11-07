Homem é preso por ameaçar e agredir mulher no Riacho Fundo II

Suspeito de agredir mulher no Riacho Fundo II foi preso e levado à 27ª DP - (crédito: Caio Gomez/CB/d.a Press)

Um homem de 29 anos foi preso por ameaça, injúria, lesão corporal e violência doméstica no Riacho Fundo II. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ao ser abordado, o agressor tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos agentes, que apreenderam, ainda, uma arma de fabricação artesanal e uma arma branca.

A vítima agredida pelo suspeito apresentava lesões no rosto. O homem, que já tem passagens por porte de arma branca, tentativa de roubo e ameaça, foi enquadrado, desta vez, na Lei Maria da Penha. O caso ocorreu por volta das 14h30 dessa quinta-feira (6/11).

A PMDF não soube informar qual a relação entre agressor e vítima, nem se a mulher foi encaminhada para alguma unidade hospitalar. Os agentes do 28° Batalhão de Polícia prenderam e conduziram o suspeito à 27ª Delegacia de Polícia, no Recanto das Emas.

Onde pedir ajuda

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Serviço disponível 24h por dia, todos os dias.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF)

WhatsApp: (61) 98626-1197

Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: atende todo o DF, exceto Ceilândia

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

Deam 2: atende Ceilândia

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefones: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438

