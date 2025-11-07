InícioCidades DF
Violência contra a mulher

Homem é preso por ameaçar e agredir mulher no Riacho Fundo II

Ao ser abordado, o agressor tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos agentes, que apreenderam, ainda, uma arma de fabricação artesanal e uma arma branca

Suspeito de agredir mulher no Riacho Fundo II foi preso e levado à 27ª DP - (crédito: Caio Gomez/CB/d.a Press)
Suspeito de agredir mulher no Riacho Fundo II foi preso e levado à 27ª DP - (crédito: Caio Gomez/CB/d.a Press)

Um homem de 29 anos foi preso por ameaça, injúria, lesão corporal e violência doméstica no Riacho Fundo II. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ao ser abordado, o agressor tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos agentes, que apreenderam, ainda, uma arma de fabricação artesanal e uma arma branca.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A vítima agredida pelo suspeito apresentava lesões no rosto. O homem, que já tem passagens por porte de arma branca, tentativa de roubo e ameaça, foi enquadrado, desta vez, na Lei Maria da Penha. O caso ocorreu por volta das 14h30 dessa quinta-feira (6/11). 

A PMDF não soube informar qual a relação entre agressor e vítima, nem se a mulher foi encaminhada para alguma unidade hospitalar. Os agentes do 28° Batalhão de Polícia prenderam e conduziram o suspeito à 27ª Delegacia de Polícia, no Recanto das Emas.

Onde pedir ajuda

  • Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Serviço disponível 24h por dia, todos os dias.
  • Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF)
    WhatsApp: (61) 98626-1197
  • Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.
  • Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.
  • Deam 1: atende todo o DF, exceto Ceilândia
    Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.
    Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673
  • Deam 2: atende Ceilândia
    Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia
    Telefones: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP de Jornali

Por Letícia Mouhamad
postado em 07/11/2025 12:37
SIGA
x