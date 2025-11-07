Foragido há 6 anos por tráfico internacional de drogas é preso no DF

Operação da Polícia Federal ocorreu em conjunto com o Bope - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal, em ação integrada com o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Distrito Federal (Bope/ PMDF), prendeu um foragido da Justiça suspeito de integrar uma organização criminosa envolvida em tráfico internacional de drogas. O homem estava foragido há seis anos.

A prisão, ocorrida nessa quinta-feira (6/11), foi realizada em cumprimento a um mandado expedido pela 2ª Vara Criminal de Parnaíba (PI). O investigado era um dos principais alvos da Operação Açougue, deflagrada pela Polícia Federal em 2016, que desarticulou uma organização criminosa envolvida no tráfico internacional de drogas e responsável pela movimentação de cerca de três toneladas de entorpecentes.

Durante a abordagem, o homem apresentou documento de identidade falso. Ele foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde foi autuado em flagrante e permanecerá à disposição da Justiça.

