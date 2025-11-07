AgriZone reúne 400 eventos sobre tecnologias sustentáveis na COP30

Jorge Werneck: "A ideia é que todos possam dialogar, aprender e cooperar" - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) participará da COP30, em Belém, no Pará, a partir da próxima segunda-feira (10/11), com uma iniciativa ambiciosa: a AgriZone, um espaço que funcionará como vitrine de tecnologias, ciência e cooperação internacional voltadas à agricultura sustentável. Aberto ao público, mediante inscrição gratuita, o local contará com cerca de 400 eventos, exposições e experiências interativas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista ao CB.Agro — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília —, nesta sexta-feira (7/11), o pesquisador Jorge Werneck, da Embrapa Cerrados, explicou às jornalistas Mariana Niederauer e Ana Maria Campos que a proposta da AgriZone é reunir diferentes perspectivas e promover um ambiente plural. Por isso, a Embrapa abriu um edital para a composição das sessões, de modo a garantir representatividade de múltiplos setores.

“Faremos um evento inclusivo, com diferentes vozes sendo ouvidas. Aproximadamente 25% das sessões serão conduzidas por governos, sejam nacionais, internacionais, estaduais, municipais e até embaixadas. Mas teremos 15% organizadas por ONGs, 15% por empresas e 15% por instituições de ensino e pesquisa”, detalhou o pesquisador.

Werneck reforçou que o espaço foi concebido como um grande fórum de troca de experiências e construção conjunta de soluções. “A ideia é que todos possam dialogar, aprender e cooperar.”

“Teremos uma grande estrutura, organizada pela Embrapa em parceria com o Ministério da Agricultura e outros parceiros. Serão milhares de pessoas debatendo temas que envolvem ciência, sustentabilidade, tecnologia e inovação no campo”, completou.

Assista aqui à íntegra da entrevista:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Dois são presos por furto de cabos de energia na Asa Norte

Dois são presos por furto de cabos de energia na Asa Norte Cidades DF Nova etapa do bairro Urbitá é aprovada e receberá 21 mil habitantes

Nova etapa do bairro Urbitá é aprovada e receberá 21 mil habitantes Cidades DF Criança de 8 anos, filha de pais surdos-mudos, ganha prêmio de poesia

Criança de 8 anos, filha de pais surdos-mudos, ganha prêmio de poesia Cidades DF Ibaneis sanciona lei que autoriza ocupação de becos nos lagos Sul e Norte

Ibaneis sanciona lei que autoriza ocupação de becos nos lagos Sul e Norte Cidades DF Homem é preso por ameaçar e agredir mulher no Riacho Fundo II

Homem é preso por ameaçar e agredir mulher no Riacho Fundo II Cidades DF Sexta-feira (7/11) será de calor e pancadas de chuva isoladas no DF