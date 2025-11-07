AgriZone reúne 400 eventos sobre tecnologias sustentáveis na COP30

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) participará da COP30, em Belém, no Pará, a partir da próxima segunda-feira (10/11), com uma iniciativa ambiciosa: a AgriZone, um espaço que funcionará como vitrine de tecnologias, ciência e cooperação internacional voltadas à agricultura sustentável. Aberto ao público, mediante inscrição gratuita, o local contará com cerca de 400 eventos, exposições e experiências interativas.
Em entrevista ao CB.Agro — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília —, nesta sexta-feira (7/11), o pesquisador Jorge Werneck, da Embrapa Cerrados, explicou às jornalistas Mariana Niederauer e Ana Maria Campos que a proposta da AgriZone é reunir diferentes perspectivas e promover um ambiente plural. Por isso, a Embrapa abriu um edital para a composição das sessões, de modo a garantir representatividade de múltiplos setores.
“Faremos um evento inclusivo, com diferentes vozes sendo ouvidas. Aproximadamente 25% das sessões serão conduzidas por governos, sejam nacionais, internacionais, estaduais, municipais e até embaixadas. Mas teremos 15% organizadas por ONGs, 15% por empresas e 15% por instituições de ensino e pesquisa”, detalhou o pesquisador.
Werneck reforçou que o espaço foi concebido como um grande fórum de troca de experiências e construção conjunta de soluções. “A ideia é que todos possam dialogar, aprender e cooperar.”
“Teremos uma grande estrutura, organizada pela Embrapa em parceria com o Ministério da Agricultura e outros parceiros. Serão milhares de pessoas debatendo temas que envolvem ciência, sustentabilidade, tecnologia e inovação no campo”, completou.
Assista aqui à íntegra da entrevista:
