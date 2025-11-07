Ação conjunta entre DF e Goiás prende homem com longa ficha criminal

Homem é preso em Brazlândia após quebrar porta de agência bancária - (crédito: Material cedido ao Correio)

No início da noite desta sexta-feira (7/11), um homem foi preso preventivamente por destruir uma porta de uma agência do Banco do Brasil em Brazlândia, na última quarta-feira (5/11). A ação foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e por policiais penais do DF e de Goiás.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Veja o vídeo:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No dia em que arremessou uma pedra na porta de vidro, o homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) pelo crime de dano qualificado. Entretanto, durante as diligências, ficou constatado que ele acabara de destruir e retirar a tornozeleira eletrônica que havia sido imposta pelo Juiz da Vara de Execução Penal de Padre Bernardo para o cumprimento em regime semiaberto. Entretanto, o homem foi posto em liberdade provisória após audiência de custódia.

Leia também: Ibaneis sanciona lei que autoriza ocupação de becos nos lagos Sul e Norte

A pedido da polícia, foi decretado a regressão do regime semiaberto para regime fechado e a imediata prisão do sujeito, culminando na sua prisão na noite desta sexta, no setor norte de Brazlândia.

Leia também: Homem é indiciado após o cachorro dele ferir gravemente um gato em Ceilândia

O sujeito é um velho conhecido das forças policiais. No DF, foi preso por latrocínio e tráfico de drogas. Além disso, é irmão de dois dos autores do furto à mesma agência que quebrou a porta que aconteceu no dia 11 de fevereiro deste ano. Os dois irmãos encontram-se presos preventivamente pela prática da empreitada contra a agência bancária, da qual foi subtraída a quantia de R$ 70 mil.