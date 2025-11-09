Candidatos chegam com antecedência para garantir participação no Enem 2025

Ester de Azevedo Marques, 17 anos, está no 3º ano do ensino médio e fará a primeira etapado Enem 2025 na Unip. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB DA Press)

No primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), não houve atrasados na Universidade Paulista (Unip). Os portões da instituição fecharam pontualmente às 13h, sem nenhum aluno chegando após esse horário.

Os alunos ouvidos pelo Correio estavam confiantes para a prova de Linguagens e Ciências Humanas. Carlos Eduardo Azambuja, 22 anos, quer cursar artes cênicas e se preparou para a prova durante um ano. “Fiz o Enem em 2021, mas não fui bem. Dessa vez, me preparei melhor e sinto que esse ano vou tirar uma boa nota”, disse ele. “Quero fazer vestibular para Cênicas porque quero ser dublador”, completou.

Ester Marques, 17, quer ser advogada e se preparou para o Enem com o objetivo de entrar para direito. “Estou com expectativa de conseguir seguir meu sonho. Gosto muito de linguagens e ciências humanas, me sinto preparada, tive apoio dos meus pais, fiz minhas orações e acho que vai dar tudo certo”, afirmou.

O Enem 2025 começa neste domingo (9/11) em todo o país, com a participação de 4.811.338 inscritos confirmados, dos quais 1.811.524 são estudantes que concluem o ensino médio neste ano. No Distrito Federal, 82.975 candidatos farão as provas, sendo 27.059 do último ano da educação básica. As mulheres representam 60,06% do total de participantes.

A aplicação das provas tem início às 13h30 e término às 19h. O tempo mínimo de permanência em sala é de duas horas, e somente os candidatos que deixarem o local nos últimos 30 minutos poderão levar o caderno de questões.

O Correio acompanhará o exame em tempo real, com a cobertura da movimentação nos locais de prova e informações divulgadas pelo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame. Às 20h, em parceria com o Bernoulli Educação, será divulgado o gabarito extraoficial das 90 questões aplicadas no primeiro dia.

As provas serão realizadas neste e no próximo domingo, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde o exame foi adiado em razão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). Nesses municípios, o Enem será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, nos mesmos horários definidos nacionalmente.

No Paraná, as provas em Rio Bonito do Iguaçu foram suspensas após um tornado atingir o município na sexta-feira (7/11), deixando seis mortos. O Inep ainda não informou uma nova data para a aplicação do exame na região.



