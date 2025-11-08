InícioCidades DF
SINISTRO DE TRÂNSITO

Colisão entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta

A vítima era o motorista do carro, que ficou preso às ferragens. Logo após a retirada do condutor pelo CBMDF, o veículo pegou fogo

Colisão entre carro e caminhão deixa um óbito - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Colisão entre carro e caminhão deixa um óbito - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa morta na tarde deste sábado (8/11), na DF-251, próximo à Estação de Rádio da Marinha, em São Sebastião. A vítima era o motorista do carro, que ficou preso às ferragens do veículo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o condutor foi retirado com o uso do protocolo de desencarceramento usado para salvamento de vítimas presas em ferragens. Logo após a retirada, o carro pegou fogo. Apesar da aplicação do protocolo de atendimento ao trauma, a vítima não resistiu e teve o óbito declarado no local.

O condutor do caminhão recebeu atendimento médico pelo CBMDF e, após avaliação médica, não houve necessidade de transporte ao hospital. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante o atendimento, as duas faixas da via permaneceram interditadas. A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pela segurança do local. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 08/11/2025 20:39
SIGA
x