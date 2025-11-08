Colisão entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta

Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa morta na tarde deste sábado (8/11), na DF-251, próximo à Estação de Rádio da Marinha, em São Sebastião. A vítima era o motorista do carro, que ficou preso às ferragens do veículo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o condutor foi retirado com o uso do protocolo de desencarceramento usado para salvamento de vítimas presas em ferragens. Logo após a retirada, o carro pegou fogo. Apesar da aplicação do protocolo de atendimento ao trauma, a vítima não resistiu e teve o óbito declarado no local.

O condutor do caminhão recebeu atendimento médico pelo CBMDF e, após avaliação médica, não houve necessidade de transporte ao hospital.

Durante o atendimento, as duas faixas da via permaneceram interditadas. A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pela segurança do local. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.