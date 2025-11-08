InícioCidades DF
SINISTRO DE TRÂNSITO

Batida entre carro e caminhão de lixo deixa uma mulher ferida

A passageira do carro foi avaliada pelo CBMDF e encaminhada para o hospital de referência. Os motoristas de ambos os veículos não precisaram de atendimento

Sinistro de trânsito envolvendo carro e caminhão de lixo deixa uma pessoa ferida - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Um sinistro de trânsito envolvendo um carro e um caminhão de coleta de lixo deixou uma pessoa ferida na noite deste sábado (8/11), na QS 9 do Pistão Sul, em Taguatinga. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou duas viaturas para a ocorrência.

De acordo com a corporação, o condutor do carro e do caminhão foram avaliados pelas equipes de socorro e não precisaram de transporte para o hospital. Já a passageira do carro foi levada para atendimento médico especializado na unidade de saúde de referência. 

A Polícia Militar (PMDF) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foram acionados para apoio no local. Durante o atendimento, uma faixa foi interditada para a segurança dos envolvidos. 

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente. 

Por Ana Carolina Alves*
postado em 08/11/2025 20:41
SIGA
x