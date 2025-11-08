Capotagem deixa uma pessoa ferida na Estrutural

Um carro capotou e deixou uma pessoa ferida na Avenida Principal da Estrutural, sentido Plano Piloto, na noite deste sábado (8/11). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou três viaturas para a ocorrência.

O condutor estava dentro do carro no momento do resgate e foi retirado com a aplicação do protocolo de trauma. Após a avaliação da equipe de resgate, a vítima foi transportada consciente e orientada para o hospital.

Depois do atendimento, o carro foi desvirado e estabilizado com segurança, permanecendo na via até a chegada dos órgãos responsáveis pela remoção. Durante a assistência, duas faixas da via foram interditadas.

A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pela preservação e segurança do local. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.