Capotagem deixa uma pessoa ferida na Estrutural

O motorista ainda estava dentro do veículo no momento do resgate. Ele foi avaliado e encaminhado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros

Capotagem deixa uma pessoa ferida na Estrutural - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Capotagem deixa uma pessoa ferida na Estrutural - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um carro capotou e deixou uma pessoa ferida na Avenida Principal da Estrutural, sentido Plano Piloto, na noite deste sábado (8/11). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou três viaturas para a ocorrência.

O condutor estava dentro do carro no momento do resgate e foi retirado com a aplicação do protocolo de trauma. Após a avaliação da equipe de resgate, a vítima foi transportada consciente e orientada para o hospital.

Depois do atendimento, o carro foi desvirado e estabilizado com segurança, permanecendo na via até a chegada dos órgãos responsáveis pela remoção. Durante a assistência, duas faixas da via foram interditadas. 

A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pela preservação e segurança do local. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 08/11/2025 21:54
