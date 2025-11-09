InícioCidades DF
ACIDENTE

Homem fica ferido após bater quadriciclo contra parede

A vítima teve ferimentos na cabeça e lesões de impacto e foi transferida para o hospital de referência da região

Homem fica ferido após bater com quadriciclo contra parede
Homem fica ferido após bater com quadriciclo contra parede - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem ficou ferido após bater com um quadriciclo contra a parede de casa, na região do Incra, próximo a Ceilândia, neste domingo (9/11). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou três viaturas para o atendimento.

O condutor teve ferimentos na cabeça e lesões de impacto. Após o atendimento, conforme o protocolo de traumas, a vítima foi transportada, pelo CBMDF, para o hospital de referência da região. 

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. 

postado em 09/11/2025 17:56
