Homem fica ferido após bater quadriciclo contra parede

Um homem ficou ferido após bater com um quadriciclo contra a parede de casa, na região do Incra, próximo a Ceilândia, neste domingo (9/11). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou três viaturas para o atendimento.
O condutor teve ferimentos na cabeça e lesões de impacto. Após o atendimento, conforme o protocolo de traumas, a vítima foi transportada, pelo CBMDF, para o hospital de referência da região.
Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.
postado em 09/11/2025 17:56