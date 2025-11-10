InícioCidades DF
Pancadas de chuvas isoladas são esperadas para esta segunda (10/11) no DF

Apesar da semana ter começado com sol, Inmet prevê chuvas na parte da tarde e noite

O brasiliense deve se preparar para pancadas de chuva nesta segunda-feira (10/11) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Não esqueça o guarda-chuva! Apesar desta segunda-feira (10/11) ter se iniciado com um tempo relativamente aberto, a previsão é de pancadas de chuva isoladas em alguns pontos do Distrito Federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade pode chegar a 95%.

"Ao longo da semana, a chance de chuva deve diminuir. A possibilidade é de pancadas isoladas até quinta. Depois disso, diminui gradativamente as chances de precipitações no DF", informou o meteorologista do Inmet, Mércio Dantas. 

A temperatura mínima registrada no DF nesta segunda-feira foi de 19º enquanto a máxima não deve passar de 27º. A umidade relativa do ar deve variar entre 75% e 95%. No entanto, no restante da semana, o frio pode aumentar um pouco, uma vez que é previsto um ligeiro declínio da temperatura máxima a partir de terça-feira (11/11).

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 10/11/2025 08:10 / atualizado em 10/11/2025 08:14
