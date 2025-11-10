InícioCidades DF
VAGAS DE EMPREGO

DF abre semana com 888 oportunidades de emprego nas Agências do Trabalhador

As vagas contemplam candidatos com e sem experiência e salários podem chegar a R$ 3 mil. O cargo com maior remuneração é o de consultor de vendas, em Santa Maria

DF abre semana com 888 oportunidades de emprego nas Agências do Trabalhador - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)
As Agências do Trabalhador do Distrito Federal iniciam a semana com 888 vagas de emprego disponíveis a partir desta segunda-feira (10/11). As oportunidades abrangem candidatos com e sem experiência e exigem desde escolaridade básica até o ensino médio completo. Os salários podem chegar a R$ 3 mil.

O cargo com maior remuneração é o de consultor de vendas, em Santa Maria. São três vagas, destinadas a candidatos com ensino médio completo e experiência anterior na área.

Já a função com o maior número de oportunidades é a de auxiliar de linha de produção em Vicente Pires, com 45 vagas. Para esse posto, é necessário ter iniciado o ensino médio, mas não é exigida experiência. A remuneração é de R$ 1.640.

O processo de candidatura é simples: o interessado pode cadastrar o currículo no aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) ou comparecer a uma das 16 Agências do Trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mesmo que o candidato não encontre uma vaga compatível no dia, o cadastro permanece no sistema e pode ser selecionado automaticamente conforme o perfil que as empresas procuram.

Além de conectar trabalhadores a oportunidades, as agências também oferecem suporte a empregadores. Empresas podem anunciar vagas e utilizar o espaço das unidades para realizar entrevistas. O cadastro para oferta de vagas pode ser feito presencialmente, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 10/11/2025 06:00
