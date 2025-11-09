InícioCidades DF
ACIDENTE

Telhado de casa desaba no Recanto das Emas; ninguém se feriu

A estrutura fazia parte da cobertura da garagem da casa e desabou parcialmente. Segundo o Corpo de Bombeiros, não se sabe a causa do desmoronamento

Telhado de casa desaba no Recanto das Emas - (crédito: CBMDF/Divulgação)
O telhado de uma casa desabou na noite deste domingo (9/11), na Quadra 603 do Recanto das Emas. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou três viaturas para atendimento.

A estrutura fazia parte da cobertura da garagem da casa e desabou parcialmente. Os moradores da residência não sofreram ferimentos. Segundo o CBMDF, não há informações sobre as causas do desmoronamento. 

A Defesa Civil foi acionada para avaliação técnica da área e adoção das medidas cabíveis. O local ficou aos cuidados do proprietário. 

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 09/11/2025 23:07
