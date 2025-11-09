Telhado de casa desaba no Recanto das Emas; ninguém se feriu

Telhado de casa desaba no Recanto das Emas - (crédito: CBMDF/Divulgação)

O telhado de uma casa desabou na noite deste domingo (9/11), na Quadra 603 do Recanto das Emas. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou três viaturas para atendimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A estrutura fazia parte da cobertura da garagem da casa e desabou parcialmente. Os moradores da residência não sofreram ferimentos. Segundo o CBMDF, não há informações sobre as causas do desmoronamento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Defesa Civil foi acionada para avaliação técnica da área e adoção das medidas cabíveis. O local ficou aos cuidados do proprietário.