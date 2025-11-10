Jardim Botânico, Paranoá e Itapoã ficarão sem energia nesta segunda (10/11)

Neoenergia interrompe fornecimento de energia em três regiões do DF nesta segunda (10) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores do Jardim Botânico, Paranoá e Itapoã terão o fornecimento de energia elétrica interrompido nesta segunda-feira (10/11). A Neoenergia Brasília vai realizar serviços de manutenção na rede, e, por isso, o desligamento programado ocorrerá das 10h às 16h.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Nova etapa do bairro Urbitá é aprovada e receberá 21 mil habitantes



No Jardim Botânico, a suspensão afeta o Condomínio Belvedere Green e a Fazenda Taboquinha (Chácara Dr. João). No Paranoá, o desligamento ocorre no Condomínio Itapoã. No Itapoã, o fornecimento será interrompido no Itapoã Parque.

A concessionária afirma que os desligamentos são necessários para garantir a segurança das equipes durante a manutenção. Se os serviços forem concluídos antes do previsto, a energia pode ser restabelecida sem aviso prévio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em caso de falta de energia fora das áreas programadas, o consumidor deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Para clientes com deficiência auditiva ou de fala, o atendimento é feito pelo 0800 701 0155, mediante uso de aparelho adaptado.