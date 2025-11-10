Motociclista fica com fratura exposta após colidir com carro na BR 020

Um homem foi transportado ao hospital com uma fratura exposta após a moto que conduzia colidir com um carro de passeio. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (10/11) na BR 020, região do Residencial DVO, próximo à Embrapa. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao hospital.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O CBMDF foi acionado Às 6h46 e empregou duas viaturas para atender à ocorrência. Chegando ao local, os bombeiros se depararam com o motociclista caído ao solo com a fratura exposta na perna direita. Imediatamente, os militares adotaram os protocolos de atendimento à vítimas do trauma e, após a estabilização, o paciente foi transportado para o hospital de referência consciente e orientado.

A cena da ocorrência ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

%MCEPASTEBIN%