COLISÃO

Motociclista fica com fratura exposta após colidir com carro na BR 020

O homem foi transportado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros. Caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (10/11)

Motorista fica com fratura exposta após colisão com carro
Motorista fica com fratura exposta após colisão com carro - (crédito: CBMDF)

Um homem foi transportado ao hospital com uma fratura exposta após a moto que conduzia colidir com um carro de passeio. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (10/11) na BR 020, região do Residencial DVO, próximo à Embrapa. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao hospital.

O CBMDF foi acionado Às 6h46 e empregou duas viaturas para atender à ocorrência. Chegando ao local, os bombeiros se depararam com o motociclista caído ao solo com a fratura exposta na perna direita. Imediatamente, os militares adotaram os protocolos de atendimento à vítimas do trauma e, após a estabilização, o paciente foi transportado para o hospital de referência consciente e orientado.

A cena da ocorrência ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 10/11/2025 09:14
