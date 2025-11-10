Receita do DF apreende R$ 3 milhões em produtos irregulares

Entre os produtos apreendidos, estão latas de cerveja, café, açúcar e óleo lubrificante automotivo - (crédito: Divulgação/Seec-DF)

Na primeira semana de novembro, as ações de fiscalização tributária da Secretaria de Economia (Seec-DF) em rodovias e transportadoras resultaram em mais de R$ 3 milhões de mercadorias apreendidas. Os produtos circulavam sem notas fiscais, em desacordo com a legislação. A operação resultou em créditos tributários que, no total, ultrapassam R$ 1,4 milhão, entre impostos e multas.

Segundo informações da Seec-DF, estão entre os produtos retidos mais de 38 mil latas de cerveja, 4.200 unidades de refrigerante e 22 mil litros de óleo lubrificante automotivo. Também constam 26 toneladas de adubos e fertilizantes, 625 jogos de mesas e cadeiras, 25 toneladas de farinha de trigo, 15 toneladas de açúcar, 12,1 mil litros de óleo de soja e 500 quilos de café transportados. Todos os produtos estavam com documentação fiscal inadequada.

“A ação dos auditores vai muito além da simples fiscalização — trata-se de uma defesa do comércio local, da livre concorrência e da sustentabilidade do desenvolvimento regional”, afirmou o coordenador de Fiscalização Tributária da Seec-DF, Silvino Nogueira Filho. A maior parte das ações se concentrou nas rodovias BR-020, BR-060 e BR-251.

Segundo Nogueira Filho, as operações de fiscalização são planejadas com base em inteligência fiscal avançada, cruzamento de dados e análise de risco, permitindo que o Distrito Federal amplie a percepção de risco entre os sonegadores e estimule a conformidade voluntária dos contribuintes.

