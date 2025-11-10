GDF Mais Perto do Cidadão leva serviços gratuitos a mais 15 regiões

Atendimento Itinerante da Neoenergia participa do GDF Mais Perto do Cidadão e marca presença em mais 15 Regiões - (crédito: Reprodução Neoenergia / )

A Neoenergia Brasília participa da 64ª edição do programa GDF Mais Perto do Cidadão. A iniciativa começou nesta segunda-feira (10/11) e dura até a próxima sexta-feira (14/11). A ação chega a mais 15 Regiões Administrativas levando uma variedade de serviços, desde consultas médicas e exames até orientações jurídicas e oportunidades de casamento comunitário.



Organizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (SEJUS-DF), o evento acontece na DF-087, ao lado do Centro Olímpico da Estrutural, na Estrutural, e tem o objetivo de realizar ações itinerantes nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal voltadas à promoção do bem-estar e qualidade de vida dos brasilienses.

A Neoenergia irá disponibilizar todos os serviços técnicos e comerciais da distribuidora à população do DF, como parcelamento de débitos, solicitação de reparo por danos elétricos, troca de titularidade, ligação nova, entre outros. Os clientes também podem buscar orientações de segurança, consumo consciente e regularização da energia elétrica.

Por fim, a Neoenergia segue com o atendimento itinerante nas Administrações Regionais no formato presencial e itinerante, conforme cronograma de demanda e sem hora marcada. Essa ação busca aproximar a população dos serviços oferecidos pela distribuidora.

Cronograma

O cronograma semanal de atendimento pode ser consultado no site da Neoenergia Brasília.

A Neoenergia também oferece outros pontos fixos de atendimento presencial no Paranoá, em Planaltina, São Sebastião, Samambaia e no Lago Sul, sem necessidade de agendamento. Também é possível receber atendimento nos sete postos do Na Hora. Mais informações estão disponíveis no site da Neoenergia.

Sexta-feira

Horário: 9h às 16h

Local: DF-087, ao lado do Centro Olímpico da Estrutural, na Estrutural.