Autor de esfaqueamento na Rodoviária do Plano Piloto é preso pela PM

Um homem, de 28 anos, foi preso acusado de tentativa de homicídio. Na ocasião, o autor teria esfaqueado um homem no pescoço na madrugada de segunda-feira (10/11), na Rodoviária do Plano Piloto. Segundo informações da Polícia Militar (PMDF), a vítima estaria em estado grave.

Após o crime, o suspeito fugiu do local. Os militares iniciaram as buscas e levantaram informações de que ele estaria em Taguatinga. Durante a abordagem, feita pelo Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21), o criminoso confessou o crime e afirmou que a motivação seria uma dívida.

De acordo com os policiais, o suspeito demonstrou frieza, ausência de arrependimento e nenhuma preocupação com o estado da vítima.

O detido — que já tem passagens na polícia por roubo, furto, receptação e tráfico de drogas —, foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte).