PCDF prende na Bahia suspeito de vender material pornográfico infantil

Homem foi preso em flagrante por posse de material pedopornográfico - (crédito: Reprodução/PCDF)

Um homem de 39 anos, investigado por crimes de aliciamento e exploração sexual de menores na internet, foi preso na Bahia em uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e com apoio da Polícia Civil da Bahia (PCBA).

Segundo a PCDF, o homem criava perfis falsos em redes sociais e aplicativos de mensagens se passando por mulher para se aproximar de crianças e adolescentes. O intuito era estabelecer um vínculo de confiança para, posteriormente, enviar imagens íntimas, prometendo recompensas em dinheiro.

Com apoio do Gatti Oeste (Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação) da Polícia Civil baiana, a Operação Clarinha cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva no município de Barreiras. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais encontraram materiais de conteúdo pedopornográfico compatíveis com o modus operandi que as investigações acusaram. Entre os materiais, estavam conversas com menores de idade e arquivos íntimos produzidos pelas vítimas a mando do investigado.

A operação prendeu o investigado em flagrante no dia 21 de outubro e só foi divulgada hoje pela Polícia Civil. As investigações ainda continuam, uma vez que há indícios de um número maior de vítimas, atingindo diferentes regiões do país.

