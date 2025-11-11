Ibaneis aprova reforma do Estádio de Sobradinho onde treina Caio Bonfim

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), esteve em Sobradinho, durante agenda oficial nesta terça-feira (11/11), para acompanhar o avanço nas obras do Estádio Augustinho Lima, onde treina o medalhista olímpico e campeão mundial de marcha atlética, Caio Bonfim. O investimento no local, que passará por uma ampla modernização, ultrapassa R$ 4,4 milhões e contempla duas etapas: a troca do gramado e a implantação de uma nova pista de atletismo.

Durante o evento, o chefe do Buriti destacou a importância de revitalizar espaços esportivos no DF e reafirmou o compromisso com o esporte de base. “Essa região de Sobradinho sempre teve um apego muito grande pelo esporte e eu vinha pedindo ao nosso secretário que cuidasse disso para que a gente reabrisse esses espaços que estavam fechados. A prova disso é a família do Caio, que tem incentivado pessoas e ganhado medalhas mundo afora, e nos deixa muito felizes”, afirmou Ibaneis.

“Quero ver todas as crianças e moradores da região praticando esporte, porque daqui, certamente, sairão muitos campeões. Nada mais que nossa obrigação incentivar o esporte em todas as cidades do Distrito Federal”, completou o governador.

A primeira etapa terá investimento de R$ 1.808.319,56 e prazo de cinco meses para a conclusão. O projeto inclui a parte completa da drenagem, da irrigação e do gramado. O novo sistema contará com irrigação automatizada e drenagem no modelo espinha de peixe, que utiliza tubos de alta densidade, manta geotêxtil e brita. Além disso, será implantado um ramal elétrico exclusivo, controladores automáticos de irrigação e interligação hidráulica entre cisterna e rede de alimentação.

Além da intervenção no campo de futebol, o espaço vai contar com uma nova pista, que será construída conforme os padrões da World Athletics (Categoria 2), possibilitando que atletas, como o campeão mundial Caio Bonfim e outros atletas da cidade, treinem em condições de alto rendimento.

O atleta brasiliense, medalhista olímpico e campeão mundial de marcha atlética relembrou sua trajetória e a importância do espaço para o desenvolvimento do esporte no DF. “Eu sempre brinco que essa pista é a minha segunda casa. Talvez, para as pessoas, seja só uma pista, mas para a gente, é o lugar onde nascem os sonhos”, disse o atleta.

Ele ainda declarou como estão as expectativas para a entrega. “Será um local bem mais apropriado pra gente potencializar nossos resultados e eu acho que a oportunidade de novos talentos nascerem também dentro dessa pista”, acrescentou.

O secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, ressaltou o simbolismo da obra e o apoio do governo à política pública do esporte. “Hoje é um dia histórico para Sobradinho e para todo o Distrito Federal. Brasília está entrando na rota internacional, e isso é fruto de um governo sensível e comprometido”, declarou.

O secretário lembrou que o estádio, que estava desativado há anos, voltará a sediar partidas do Sobradinho Esporte Clube já no início da temporada 2026. “A população voltará a ter um espaço digno para a prática da marcha atlética e para os jogos do Sobradinho, que voltará a jogar em casa. A pressão foi grande, mas conseguimos tirar o projeto do papel, e hoje é um dia de celebração”, completou Junqueira.

Investimentos

Além da requalificação completa do Estádio Augustinho Lima, que receberá novo gramado e pista de atletismo, o governador Ibaneis Rocha assinou ordens de serviço para reforma e manutenção de duas obras em Sobradinho: o Ginásio de Esportes e o Centro de Convivência do Idoso.

“Eu prometi entregar todas as praças e todos os equipamentos públicos de Sobradinho reformados. E neste momento, aqui, é exatamente o que estamos fazendo. São três equipamentos públicos de altíssima necessidade para a cidade", afirmou Ibaneis.





