Homens são procurados por furto de gado e porte ilegal de arma no Gama

Homens estão sendo procurados por furto de gados no Gama - (crédito: Divulgação/PCDF)

Dois homens, identificados como Yuri da Silva Gonçalves e Washington Simas dos Santos, são procurados por furto de gado no Gama. Segundo a PCDF, eles são suspeitos por furtar 29 animais em uma propriedade rural da região.

Ainda na última segunda-feira (10/11), a PCDF, através da 20ª Delegacia, cumpriu dois mandados de busca relacionados ao furto de gado e porte de arma de uso restrito. As equipes policiais se concentraram em endereços apontados como prováveis de encontrar os suspeitos.

Em um dos endereços, que não foi divulgado pela PCDF, um dos homens fugiu para uma região de mata densa ao perceber a chegada da Divisão de Operações Especiais (DOE). Na chácara, os policiais encontraram uma espingarda calibre 12 — com munições —, documentos, celulares e um veículo.

As buscas pelos suspeitos continuaram ao longo do dia com apoio de equipes da Rotam, mas os autores não foram localizados nos endereços apontados. Os dois homens são considerados perigosos e foragidos pela Polícia Civil.