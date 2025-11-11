Senac abre 21 mil vagas para cursos de profissionalização no DF

No total, são 210 formações de modalidade livre, técnico, graduação e pós-graduação - (crédito: Reprodução)

Estão disponíveis 21.812 vagas para cursos profissionais e técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) no Distrito Federal. As inscrições para o primeiro trimestre de 2026 começaram nesta terça (11/11), com descontos de até 60% para matrículas feitas até 23 de novembro, e podem ser feitas presencialmente nas unidades do Serviço ou pelo site.

O Senac também oferece 5.415 bolsas de 100% para cursos livres e técnicos. A iniciativa é voltada para estudantes com renda familiar per capita de até dois salários mínimos, com inscrições até 7 de dezembro, por meio do site do Senac.

Os cursos abrangem categorias como cuidado pessoal, design, gastronomia, gestão, tecnologia, entre outros. No total, são 210 formações de modalidade livre, técnico, graduação e pós-graduação em todas as unidades do Senac no DF.

O destaque é para as novas unidades do Recanto das Emas, Planaltina e Candangolândia.

Futuros profissionais

Para os jovens em idade escolar, o Senac oferece o programa Técnico no Ensino Médio, que permite que os alunos conciliem a escola e o ensino técnico gratuito. Também disponibiliza o Senac Jovem Aprendiz, banco que conecta empresas a jovens, de 14 a 24 anos, interessados em ingressar no mercado de trabalho.