Agências do trabalhador oferecem quase mil vagas de emprego no DF

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (11/11), 984 vagas de emprego em diversas regiões. As oportunidades abrangem candidatos com e sem experiência, de diferentes níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 3 mil.
O destaque é para o cargo de consultor de vendas, em Santa Maria, com três vagas e exigência de ensino médio completo. Já a função com maior número de oportunidades é a de auxiliar de linha de produção, em Vicente Pires, que oferece 45 postos e salário de R$ 1.640.
Interessados podem se cadastrar no aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h.
