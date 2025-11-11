Homem com diagnóstico de esquizofrenia ateia fogo em dois carros no Gama

Um homem de 60 anos, diagnosticado com esquizofrenia, ateou fogo em dois carros estacionados na quadra 11 do Setor Central do Gama, na manhã desta terça-feira (11/11), por volta das 11h. Segundo informações preliminares, ele teria se irritado com a presença de veículos na via e, em um momento de descontrole, iniciou o incêndio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Como a violência afeta a saúde mental nas favelas
De acordo com testemunhas, o homem quebrou os vidros de um dos automóveis, jogou um líquido inflamável, possivelmente gasolina, e ateou fogo. Um dos carros, um Fiat Uno, foi completamente destruído pelas chamas, enquanto o segundo teve o incêndio controlado antes que o prejuízo fosse maior. Imagens de câmeras de segurança, que circulam nas redes sociais, registraram o momento da ação e mostram o suspeito agindo de forma desconfiada, olhando ao redor antes de incendiar o veículo.
O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e conseguiu conter as chamas. A Polícia Militar também esteve no local e deteve o homem, que foi levado para a 20ª Delegacia de Polícia, no Gama.
As autoridades investigam o caso e tentam entender o que motivou o ato. O homem deverá passar por avaliação médica para verificar se estava em surto psicótico no momento do incêndio.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais