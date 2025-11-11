InícioCidades DF
CRIME

Homem com diagnóstico de esquizofrenia ateia fogo em dois carros no Gama

Incêndio destruiu completamente um dos veículos. Autor foi conduzido à delegacia e passará por avaliação médica

Homem quebra vidro do automóvel, joga líquido inflamável e ateia fogo - (crédito: Reprodução/Coisas do Gama)
Homem quebra vidro do automóvel, joga líquido inflamável e ateia fogo - (crédito: Reprodução/Coisas do Gama)

Um homem de 60 anos, diagnosticado com esquizofrenia, ateou fogo em dois carros estacionados na quadra 11 do Setor Central do Gama, na manhã desta terça-feira (11/11), por volta das 11h. Segundo informações preliminares, ele teria se irritado com a presença de veículos na via e, em um momento de descontrole, iniciou o incêndio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

De acordo com testemunhas, o homem quebrou os vidros de um dos automóveis, jogou um líquido inflamável, possivelmente gasolina, e ateou fogo. Um dos carros, um Fiat Uno, foi completamente destruído pelas chamas, enquanto o segundo teve o incêndio controlado antes que o prejuízo fosse maior. Imagens de câmeras de segurança, que circulam nas redes sociais, registraram o momento da ação e mostram o suspeito agindo de forma desconfiada, olhando ao redor antes de incendiar o veículo.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e conseguiu conter as chamas. A Polícia Militar também esteve no local e deteve o homem, que foi levado para a 20ª Delegacia de Polícia, no Gama.

As autoridades investigam o caso e tentam entender o que motivou o ato. O homem deverá passar por avaliação médica para verificar se estava em surto psicótico no momento do incêndio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 11/11/2025 15:30
SIGA
x