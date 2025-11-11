Primeira-dama diz que Brasília será primeira capital sem fila na creche

A primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Rocha, disse que Brasília deve ser a primeira capital no país a zerar a fila de creches. Durante o 4º Brasília Summit Lide — Correio Braziliense, realizado no Brasília Palace Hotel, a esposa do governador Ibaneis Rocha enfatizou que essa realização deve ocorrer em um curto espaço de tempo e ser uma marca positiva para a capital federal.

“Somente essa gestão foi capaz de, em um período curto, ultrapassar a barreira e estamos zerando a fila de creches. Então, é também um recorde no nosso Distrito Federal, e eu posso garantir a vocês que Brasília será a primeira capital brasileira a não ter nenhuma criança aguardando creche nesse país”, disse a primeira-dama.

Mayara Rocha destacou que, quando o governo atual assumiu, havia mais de 32 mil crianças aguardando para entrar em uma creche. “Entre você ser eleito, organizar um time, organizar uma casa e implementar as políticas públicas para funcionar é um verdadeiro desafio”, acrescentou.

Ainda durante o evento, ela destacou a importância do programa Cartão Prato Cheio, que oferece um crédito mensal de R$ 250 para famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional. Ela defendeu que o programa não conceda apenas a assistência imediata para a família que está passando fome, mas que ajude a fomentar o mercado como um todo.