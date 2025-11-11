Motorista de app esfaqueado recebe alta; vítima não consegue movimentar o braço

Elias trabalhava como mestre de obras durante o dia e como motorista à noite - (crédito: Material cedido ao Correio)

O motorista de transporte por aplicativo esfaqueado no pescoço Elias Alves, 37 anos, recebeu alta hospitalar na tarde desta terça-feira (11/11), após 17 dias de internação. Segundo familiares da vítima, a recuperação é uma benção. No entanto, Elias não consegue movimentar o braço direito.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Motorista de app esfaqueado fazia corridas para complementar renda

O trabalhador foi alvo de uma tentativa de homicídio na madrugada de 26 de outubro. Ele foi acionado para uma corrida do aplicativo em Águas Lindas (GO), com destino ao Recanto das Emas, mas o trajeto foi alterado. O percurso terminou na QNJ, em Ceilândia, onde o motorista foi atingido por golpes de faca no pescoço.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Mesmo ferido, Elias conseguiu dirigir até um hospital da região, mas colidiu o carro, um Renault Sandero, contra um poste. Populares acionaram o socorro e ele foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde passou por cirurgia. No veículo, os investigadores encontraram sangue e um pedaço de lâmina, possivelmente da faca usada no ataque.

O autor do crime, Gerlielson de Jesus, foi detido depois de se apresentar à delegacia.

Recuperação

Ao Correio, familiares de Elias comemoraram a alta do motorista. A tragédia implicou na redução dos movimentos do braço direito do motorista e, por isso, ele precisará passar por sessões de fisioterapia. Os atendimentos são de alto custo, alegam os parentes, que resolveram criar uma vaquinha online para auxiliar nos custos. Confira: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-o-elias-filho-em-sua-recuperacao